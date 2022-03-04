ERZURUM, AĞRI, ARDAHAN VE MUŞ KARA TESLİM; 1353 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

İLKBAHARI karşılamaya hazırlanan Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Muş kara teslim oldu. Kar yağışı sebebiyle bölgede bin 353 yerleşim biriminin yolu kapandı. Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler, Ardahan'da da tüm ilçelerde okullar tatil edildi.

Erzurum'da dün öğleden sonra yaşanan rüzgar sonrası başlayan fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı gece yeniden başladı. Zaman zaman tipiyle karışık yağan kar sebebiyle kent merkezi beyaza büründü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kalınlığı 10 santimetreye ulaşan karı temizlemek için ekiplerini seferber etti. İşçiler küreklerle kaldırımları temizlerken, iş makineleri şehir içi trafiği açık tutmak için çalıştı. Kar yağışı sebebiyle Erzurum'da 990 yerleşim biriminin yolu kapandı.

ARDAHAN'DA İLÇELERDE OKULLAR TATİL

Ardahan'da dün akşam saatlerinde başlayan tipi şeklindeki yağış nedeniyle her taraf karla kaplandı. Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yağan kar nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizlediler.

İl genelinde 183 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ve Ardahan-Şavşat- Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Çıldır-Aktaş, Ardahan-Posof kara yolları tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

POSOF'TA KAR TEMİZLİĞİ

Okulların kar sebebiyle tatil edildiği Posof ilçesinde belediye ekipleri kar temizliğine başladı. Vatandaşlar, uzun yıllar Mart ayında bu kadar kar yağdığını görmediklerini söyledi. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, yoğun kar yağışı nedeniyle İlk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtti. Baskan Ulgar, bu yıl metrekareye yaklaşık iki metre kalınlığında kar düştüğünü, toprağın suya doğduğunu, kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

LEYLEK KAR ALTINDA KALDI

Sıcak havalara aldanıp Ardahan'a göç eden leylek de kar altında kaldı. Kent merkezindeki Karagöl Mahallesi'nde Sağlık Sokak'ta elektrik direği üzerinde yoğun kar yağışına rağmen hareketsiz bekleyen leylek yuvasını terk etmedi. Kar yağışı ile birlikte kendilerini dışarı atan kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar ise, kar yağışından dolayı çok mutlu olduklarını fakat Leyleğin kar ve tipi altında kalmasına çok üzüldüklerini söylediler.

HAMUR'DA KÖY OKULLARI VE TAŞIMALI EĞİTİM

Kar yağışı sebebiyle Ağrı'da 116 köy yolu kapanırken, Hamur ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler tatil edildi.

Muş'ta etkili olan yağış sebebiyle 53 köyün merkezle bağlantısı kesilirken, Kars'ta yolu kapanan köy sayısı 11 olarak belirlendi.