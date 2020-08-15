ERZURUM AĞRI DAĞI'NA 155 KEZ ZİRVE TIRMANIŞI YAPTI - Son Dakika

ERZURUM AĞRI DAĞI'NA 155 KEZ ZİRVE TIRMANIŞI YAPTI

ERZURUM Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve aynı zamanda dağ kayağı ile tur rehberliği yapan 41 yaşındaki Mustafa Tekin, Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı'na 155'inci kez zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

ERZURUM Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve aynı zamanda dağ kayağı ile tur rehberliği yapan 41 yaşındaki Mustafa Tekin, Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı'na 155'inci kez zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Hayatının büyük bir bölümünü evinden çok dağlarda geçiren Tekin, "Zirveye her ulaştığımda ayrı bir zevk yaşıyorum"

Deniz seviyesinden 5 bin 176 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine 23 yıllık dağcılık hayatında 155 kez çıkan Mustafa Tekin, "Evimden çok dağlarda yattım" diyor. 29 yaşında Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Bölümü son sınıf öğrencisi iken Ağrı Dağı'nın doruğuna 'kader arkadaşım' dediği Yıldırım Beyazıt Öztürk ile birlikte 50'inci kez tırmanışını o yıllarda 50'inci yılını kutlayan Atatürk Üniversitesi'ne hediye ettiğini ifade eden Tekin, geçen hafta yaptıkları tırmanışla bunu 155'e çıkardığını söyledi. Ağrı Dağına ilk olarak 1998 yılında 8 yıllık terör yasağının ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak tırmanışındaki ekipteki en genç dağcı olarak katıldı. Ağrı dağı zirvesine ilk ulaşması ise 2000 yılında oldu. Ağrı Dağı'na terör nedeniyle 5 yıl aradan sonra 155'inci tırmanışını geçen hafta gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Tekin şunları söyledi:

"Kutsal kitaplarda yer alan ve Türkiye'n en yüksek dağı Ağrı Dağına yurt içi ve dışındaki dağcılar büyük önem vermekte. Son 5 yıldır güvenlik nedeniyle dağcılara yasaklanan Ağrı Dağı tırmanışa yeniden açıldı. Resmi açılış 1 Eylül'de düzenlenecek olan piknikle birlikte açılacak. Çok mutluyuz. 41 yaşındayım. Bu zorlu dağa geçtiğimiz haftaki tırmanışımla birlite 155'inci kez zirve yaptım. Yaklaşık 200'e yakın tımandım ama hava şartları nedeniyle zirve yapamadığımız oldu. Zirvesi her zaman karla kaplı olan Ağrı Dağı çoğu zaman geçit vermiyor. Resmi olarak açılacak olan Ağrı Dağı'na yetkililerin gerekli önlemi vereceğine inanıyorum çünkü birkaç eksiği bulunuyor. Beş yıl aradan sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmış olmam ben ve arkadaşlarımı çok mutlu etti. Büyük bir özlemi gidermiş olduk."

Alpin Tur adı altında oluşturdukları, Türkiye'nin 'en deneyimli" dağcı ve sporcularından oluşan ekiple sadece Ağrı'ya değil, gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı olmak üzere birçok tur ve organizasyonlara imza attıklarını belirten Mustafa Tekin, şimdiye kadar defalarca Rusya'nın 5642 metre yüksekliğe sahip Elbruz ile İran'ın 5610 metre yüksekliğindeki Demavent ve Gürcistan'ın 5054 metre yüksekliğindeki Kazbek Dağı'na tırmanış yaptıklarını kaydetti.

ERZURUM AĞRI DAĞI'NA 155 KEZ ZİRVE TIRMANIŞI YAPTI

Mustafa Tekin, Ağrı Dağı, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 08:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM AĞRI DAĞI'NA 155 KEZ ZİRVE TIRMANIŞI YAPTI - Son Dakika
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