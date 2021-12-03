Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da kardan kapanan 168 köy yolundan 144'ü açıldı - Son Dakika

Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da kardan kapanan 168 köy yolundan 144'ü açıldı

Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da kardan kapanan 168 köy yolundan 144'ü ulaşıma açıldı.

Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da kardan kapanan 168 köy yolundan 144'ü ulaşıma açıldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde iki gün önce etkili olan kar nedeniyle kapanan 168 köy yolunda belediye, il özel idaresi ve Karayolları ekipleri çalışma yürüttü. Erzurum'da 98, Ağrı'da 32 ve Iğdır'da 2 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Erzincan'da ise olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 36 köy yolundan 12'sinde ulaşım sağlanmaya başlandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı 24 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

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