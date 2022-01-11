Erzurum, Ağrı ile Iğdır'da 219 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika

Erzurum, Ağrı ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 219 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 173 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu kapanan kırsal mahallelerde çalışma yürütüyor.
Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 33, Iğdır'da ise 13 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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