Son Dakika Haberleri: Erzurum-Ağrı Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Erzurum-Ağrı Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

50 dakika önce

Erzurum-Ağrı kara yolu, yoğun tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.

Erzurum-Ağrı Kara Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Erzurum- Ağrı kara yolu, yoğun tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu bölgesinde bir süredir etkili olan olumsuz hava koşulları, Erzurum'un Horasan ilçesi ile Ağrı arasındaki kara yolunda yoğun tipi ve şiddetli fırtınaya dönüştü.

Bu nedenle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Polis ekipleri, bu yolu kullanarak Horasan ilçesinden Ağrı istikametine gitmek isteyen araçların geçişine izin vermiyor.


Karayolları ekipleri de ulaşıma kapanan yolda karla mücadele çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:14 Kaynak: AA

Horasan, Erzurum, Ağrı, Güncel
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