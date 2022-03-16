Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1018 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1018 yerleşimin yolu kardan kapandı

16.03.2022 09:52
Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1018 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 715 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 202, Kars'ta 80, Ardahan'da 16, Iğdır'da ise 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idarelerinin ekipleri, kırsalda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

YORUMLAR
500
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

Ardahan, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1018 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:37 Savaş bölgesindeki Ukraynalılar Türkiye'den gelen yardım tırlarını görünce gözyaşlarına boğuldu: İşte o görüntüler
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1018 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement