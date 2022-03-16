Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 1018 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 715 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 202, Kars'ta 80, Ardahan'da 16, Iğdır'da ise 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idarelerinin ekipleri, kırsalda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.