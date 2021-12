Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Soğuk havanın etkisi altındaki Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da buzlanmalar oluştu.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, otomobillerin camları ile ağaçların yaprakları kırağı tuttu.

Sürücüler soğuklardan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve karton örttü.

Kentteki bazı camilerin şadırvanları da buzla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Bazı vatandaşlar Milli Egemenlik Parkı'ndaki güvercinlere yem bıraktı.

Vatandaşlardan Tuncer Aktürk, her sabah güvercinlere yem verdiğini belirterek, "Her tarafın karlı olması nedeniyle kuşlar yem bulamıyor. Sonuçta onlar da birer canlı, aç kalmasın diye her gün yem veriyoruz." dedi.

Kars

Kars'ta ise soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinden geçen Kars Çayı'nın büyük bölümü, soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye ve halı örttü.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Akarsuların kısmen buzla kaplandığı kentte, sabah saatlerinde yoğun sis oluştu.

Öte yandan bazı sürücüler soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.