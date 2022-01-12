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Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da 196 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika

Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da 196 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

12.01.2022 10:31
Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da 196 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da kar yağışı nedeniyle 196 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da kar yağışı nedeniyle 196 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 5 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı bulunan kırsal mahallelerdeki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 154, Ağrı'da 33, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

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Erzurum, Tunceli, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da 196 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da 196 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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