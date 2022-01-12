Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da kar yağışı nedeniyle 196 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 5 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı bulunan kırsal mahallelerdeki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 154, Ağrı'da 33, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da 196 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika