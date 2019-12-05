Son Dakika Haberleri: Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da 128 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı
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Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da 128 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 128 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da 128 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 128 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 38 mahalle yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, diğer yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da ise aralıklarla devam eden kar yağışı, 84 köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, gece saatlerinden bu yana kapalı köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını devam ettiriyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda 7 ekiple kar küreme ve tuzlama işlemi yapıyor.

Erzincan

Erzincan'da da hafta başından bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 15 köy yolundan 9'u ekiplerce açıldı.

Ekipler, kapalı 6 köy yolunun ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresine bağlı 2 ekip, 6 greyder, 3 bıçaklı kamyon, 2 dozer, 3 kepçe ve kar makinesi ile karla mücadele ediyor.

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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