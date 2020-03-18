Erzurum, Ağrı ve Kars'ta dezenfekte işlemleri devam ediyor - Son Dakika

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri ve kurumlarda başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, ilgili birimlerde hijyen önlemleri aldı.

Bu kapsamda Erzurum Adliyesi ile kapalı ve açık ceza infaz kurumu binaları ile tüm birimler dezenfekte edildi. Adliye binasında temas edilebilecek tüm alanlar ilaçlandı, belirli yerlerine el dezenfektanları yerleştirildi.

Ceza İnfaz Kurumu girişinde de ateş ölçer cihazı ile tedbir alınırken, adliyeye birimlerine girişteki elle arama işlemi ise eldivenli yapılıyor.

Ağrı

Ağrı'da esnaf ve vatandaşlar salgına karşı iş yerlerini dezenfekte etti.

Özel kıyafetli ekipler, il merkezindeki kreş, oyun parkları, dinlenme yerleri, lavabolar ve çocukların ortak kullanım yerlerinde dezenfekte işlemi yaptı.

Taşlıçay Belediyesi de salgına karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışması başlattı.

Kars

Kars'taki kamu kurum binaları da salgına karşı dezenfekte ediliyor.

Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla başlatılan dezenfeksiyon çalışmalarında, özel kıyafetli ekipler resmi binalarda ilaçlama yaptı.

Öte yandan, kentte salgına karşı vatandaşlar ile kurum çalışanları afişler ve broşürlerle bilgilendirildi.