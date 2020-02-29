Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Erzurum, Ağrı ile Kars'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Erzurum, Ağrı ile Kars'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için kentin işlek yollarında hazır bekletiliyor.

Ağrı

Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı özellikle çevre yolu ve ana caddelerde sürücülere zor anlar yaşattı.

Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar da yol ve kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Seyfettin Aslan, bu yıl kış mevsiminin çok sert ve zorlu geçtiğini belirtti.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ağaçlar ile bitkilerin karla kaplandığı ilçede güzel manzaralar da oluştu.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kar küreme çalışması başlattı.

Erzurum, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 20:18:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]