Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı sebebiyle 144 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı sebebiyle 144 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı
19.03.2021 11:41
Erzurum, Ağrı, Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 144 köy ve mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum, Ağrı, Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 144 köy ve mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece başlayıp aralıklarla sabaha kadar süren kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da 41 mahalle yolu, Ağrı'da 102 köy yolu, Kars'ın Digor ilçesinde de Mahirbey köyü yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Söz konusu yolların ulaşıma açılması için belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin iş makineleri desteğinde gece başlayan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
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