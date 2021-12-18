Erzurum, Ağrı ve Kars yeniden beyaza büründü - Son Dakika

Erzurum, Ağrı ve Kars, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Erzurum'da gece etkili olan hafif kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürdü. Kar yağışı ile park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da ise dün başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kars

Kars'ta da gece saatlerine başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Soğuk havanın etkili olduğu kentte, akarsular buzla kaplandı. Vatandaşlar, araçlarını battaniye ve halılarla örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de gece kar yağışı etkili oldu.