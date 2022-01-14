Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de sokaklar ile süs havuzları buz tuttu - Son Dakika

Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da dün akşam ve gece etkili olan kar sonrası kentte binaların çatıları, park halindeki araçlar ile cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Kar sonrası soğuk havanın etkili olduğu kentte kaldırımlar buz tuttu. Belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışması yapıyor.

Ağrı

Kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da da belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları iş makineleriyle şehrin dışına çıkarıyor.

Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokakların buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyelerle örttü.

Tunceli

Tunceli'de de etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentte, süs havuzları buzla kaplandı.

Kış şartlarından etkilenen yaban ve sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk çekti.