Erzurum ahır, samanlık ve odunluktaki yangın 5 saatte söndürüldü

Ahır, samanlık ve odunluktaki yangın 5 saatte söndürüldü

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Obayayla Mahallesi'nde elektrik kablosundan çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Olay Oltu'nun Obayayla Mahallesi'nde gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Yusuf Uygur'a ait ahırda yangın başladı. Vatandaşların farketmesi sonucu ahırdaki hayvanlar dışarı çıkarılarak yangın söndürülme çalışması başlatıldı. Alevlerin yandaki samanlığa sıçraması üzerine yangın büyüdü. Odunluğu da saran yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 5 saatte söndürülen yangında can kaybı olmazken, ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.