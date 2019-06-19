Son Dakika Haberleri: ERZURUM AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ İLE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
Son Dakika Güncel Haber

ERZURUM AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ İLE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ

55 dakika önce

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, arazide terkedilmiş araç içerisinde cesetlerin AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30) yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, arazide terkedilmiş araç içerisinde cesetlerin AK Parti Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30) yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay, dün sabah saatlerinde Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, arazide terk edilmiş araç içerisinde iki kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin başlarından silahla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda cesetlerin Turnagöl Mahallesi eski Muhtarı ve halen AK Parti Belediye Meclis Üyesi olan 6 çocuk babası Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'e olduğu tespit edildi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurum'na gönderildi. Bugün sabah saatlerinde Adli Tıp'tan yakınlarına teslim edilen Savcı Küçük ile yeğeni iki çocuk babası Ahmet Küçük Karayazı ilçesi Turnagöl Mahallesi'ne götürülerek gözyaşları içinde defnedildi. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Teşkilatı yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Olayla ilgili Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
ERZURUM AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ İLE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
AK Parti, Karayazı, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti'ye cevap verdi AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:56:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ERZURUM AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ İLE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]