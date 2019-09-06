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Erzurum alapınar, amazonlar gibi

1 saat önce

Alapınar, Amazonlar gibiErzurum'un Karadeniz bölgesine sınır ilçesi Tortum'a bağlı Alapınar Mahallesi, ormanı, şelalesi ve dereleriyle adeta Afrika'daki amazonları andırıyor.

Alapınar, Amazonlar gibi

Erzurum'un Karadeniz bölgesine sınır ilçesi Tortum'a bağlı Alapınar Mahallesi, ormanı, şelalesi ve dereleriyle adeta Afrika'daki amazonları andırıyor. Göğe uzanan ağaçları, insan boyunu geçen bitki örtüsüyle dikkat çeken mahalle, doğal güzelliği ve barındırdığı tarihi kaya mağaralarıyla yerli ve yabancı turistlere adeta davetiye çıkarıyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı kentlerinden biri olan Erzurum'un deniz seviyesinden 1450 metre yükseklikteki Tortum İlçesine 13 kilometre uzaklıktaki Alapınar Mahallesi, yeşil örtüsü ve doğal güzellikleriyle adeta saklı bir cennete benziyor. Yaklaşık 100 evin bulunduğu kış aylarında 50 kişinin yaşadığı mahallenin nüfusu yaz aylarında 450-500'e çıkıyor. Başta ceviz olmak üzere elma, dut, vişne gibi çeşitli meyvenin yetiştiği mahalle doğal güzelliğiyle görenleri şaşırtıyor. Yüksek dağların arasında kurulu bulunan mahalle, göğe uzanan ağaçları, metrelerce uzunluğundaki bitki örtüsü, şelalesi ve deresiyle yörenin el değmemiş yerleşim birimlerinden birisi. Bölgeyi gezen araştırmacı Ömer Faruk Kızılkaya, mahallenin adeta doğa harikası bir yer olduğunu söyledi. Bölgenin doğasıyla Amazonlar ya da yağmur ormanlarına benzediğini ifade eden Kızılkaya, doğayla başbaşa kalmak isteyenleri mahalleye davet etti. Kuş cıvıltılarının sessizliği bozduğu mahallenin muhtarı Mahmut Kuş, mahallenin tarihi ve doğal güzellikleri zengin bir yer olduğunu belirterek, yerli ve yabancı doğaseverleri beklediklerini söyledi.

İKİ KATLI MAĞARALAR BULUNUYOR

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Alapınar Mahallesi'nin bir diğer özelliği de tarihi mağaralara sahip olması. Mahalleyi çevreleyen dağlarda 1500-2000 yıllık oldukları tahmin edilen mağaralar keşfedilmeyi bekliyor. Oda halindeki mağaraların bir bölümüne ulaşmak çok zor. Mahallenin hemen yakınındaki iki katlı mağaralar definecilerin saldırısından kurtulamamış. İkinci kattaki odaya ulaşmak için merdiven gereken mağaraya çıkan defineciler, dev kayaları kazarak altın aramış. Gördüklerine şaşıran Muhtar Mahmut Kuş, mağaraların bir an evvel koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Mahallede iki ayrı noktada mağara bulunduğunu belirten Muhtar Mahmut Kuş, köyün biraz dışındaki mağaraya ulaşımın kolay olduğunu ancak dağdaki mağaralara ulaşım için patika yollar açmayı planladıklarını söyledi.

Alapınar Mahallesi'nin bölgenin en eski yerleşim birimlerinden biri olduğunu belirten araştırmacı Ömer Faruk Kızılkaya, iki ayrı mağaranın tescillenmesi için Kültür Turizm Müdürlüğü'ne müracaat edildiğini bildirdi.

Karadeniz, Erzurum, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
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