ERZURUM Anne kedi ve yavruları için yıkım durduruldu - Son Dakika

ERZURUM Anne kedi ve yavruları için yıkım durduruldu

Anne kedi ve yavruları için yıkım durdurulduERZURUM merkez Aziziye Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy Mahallesi'ndeki metruk bir evde kedi yavrularının görülmesi üzerine yıkıma ara verildi.

Anne kedi ve yavruları için yıkım durduruldu

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ERZURUM merkez Aziziye Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy Mahallesi'ndeki metruk bir evde kedi yavrularının görülmesi üzerine yıkıma ara verildi. Yavru kedi ve anneleri hayvan barınağına götürüldü.

Terk edilen müstakil evde anneleri tarafından beslendiği öğrenilen kedi yavruları için Erzurum Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı yetkilileri ile Aziziye Belediyesi tarafından adeta seferberlik ilan edildi. Annelerinin nerede olduğu tespit edilemeyen, görüldüğünde ise yakalanamayan yavru kedilerin korunması için çaba gösterildi. Yavru kedilerin anneleri ile birlikte hayvan barınağına götürülmesi için uzun süreli bir çaba gösterildi. Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hemen her gün takibi yapılan yavru kedilerin annesi, ancak 5 gün sonra yavrularla birlikte muhafaza altına alınabildi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan barınağı ekipleri tarafından daha rahat imkanlarla beslenmesi için anne ve yavru kediler hayvan barınağına sevk edildi.

Aziziye Belediyesi tarafından herhangi bir zarar görmemeleri için kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılacak yıkımın yarıda bırakılmasına sebep olan 5 yavru kedi ve annelerinin bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında yaşamaları sağlanacak. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Belediyesi'nin Fen İşleri ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerinin göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür etti. Son yıllarda savaşların egemen olduğu dünya üzerinde insan hayatının neredeyse yok sayıldığını hatırlatan Başkan Orhan, 'Belediye ekiplerimizin 5 yavru kedi ve annesinin hayatının korunması adına göstermiş olduğu örnek çalışmayı takdirle karşılıyorum. Günümüzde hayvanlar için böylesi bir fedakarlık gerçekten memnuniyet verici. Allah Teala'nın 'Onlar benim sessiz kullarımdır' dediği hayvanların korunması insanlık vazifemizdir diye konuştu.

Erzurum, Aziziye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM Anne kedi ve yavruları için yıkım durduruldu - Son Dakika

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