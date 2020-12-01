Erzurum araç sayısı artış seyrinde

TÜİK Ekim 2020 İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum'da Ekim ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 121 bin 95 olduğu bildirildi.

TÜİK Ekim 2020 İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum'da Ekim ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 121 bin 95 olduğu bildirildi. Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı Eylül ayına göre yüzde 0,25'lik artışla 120 bin 785'den 121 bin 95, otomobil sayısı ise yüzde 0,37'lik artışla 59 bin 797'den 60 bin 23'e yükseldi.

Erzurum Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Erzurum'da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 159; bin kişiye düşen otomobil sayısı 78,7, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 35.4, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27 olarak hesaplandı.

Ekim Ayı Erzurum Araç Varlığı

TÜİK Ekim ayı Motorlu Kara taşıtı iller dağılımı verilerinde Erzurum'da 60 bin 23 otomobil, 2 bin 691 minibüs, bin 206 otobüs, 26 bin 998 kamyonet, 5 bin 825 kamyon, 3 bin 125 motosiklet, 712 özel amaçlı taşıt, 20 bin 515 traktör olmak üzere toplam 121 bin 95 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Ekim Ayı Bölgesel Kayıtlar ve Erzurum

Ekim 2020 kaydında Erzurum'da 121 bin 95, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 198 bin 79, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 322 bin 50, Doğu Anadolu Bölgesinde 791 bin 304 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum'un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.3'lük pay edindi.

Ekim Ayı Bölgesel Otomobil Varlığı ve Erzurum

Ekim 2020 dönemi itibariyle Erzurum'da 60 bin 23, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 95 bin 912, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 126 bin 670, Doğu Anadolu Bölgesinde 351 bin 804 otomobilin kayıtlı olduğu aktarıldı. Erzurum'un trafiği kayıtlı otomobil sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 17.0 oldu.

Ekim Ayı Bölgesel Traktör Varlığı ve Erzurum

TÜİK Ekim ayı verilerinde; Erzurum'da 20 bin 515, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 31 bin 223, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 323, Doğu Anadolu Bölgesinde 139 bin 714 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum traktör sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14.68'lik pay edindi.

Ekim Ayı Bölge İlleri Motorlu Kara Taşıtı Sayısı

Erzurum Ekim 2020 ölçeğinde bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı bakımından 3'üncü sırayı aldı. Bölge illeri olan Malatya'da 184 bin 335, Elazığ'da 132 bin 166, Erzurum'da 121 bin 95, Van'da 76 bin 461, Erzincan'da 61 bin 249, Kars'ta 45 bin 424, Muş'ta 33 bin 677, Ağrı'da 31 bin 105, Iğdır'da 28 bin 318, Bitlis'te 22 bin 265, Ardahan'da 19 bin 124, Bingöl'de 17 bin 389, Tunceli'de 9 bin 618, Hakkari'de 9 bin 78 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu paylaşıldı.

Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Bir Önceki Aya Göre Yüzde 8,2 Arttı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre ekim ayında 114 bin 426 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62,0'ını otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 13,9'unu kamyonet, yüzde 5,0'ını traktör, yüzde 2,0'ını kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,2 arttı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 29,7, traktörde yüzde 6,4 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 80,1, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 21,5, kamyonda yüzde 15,4, otobüste yüzde 11,9 ve kamyonette yüzde 7,7 azaldı.

Yıllık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,1 arttı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 235,9, kamyonda yüzde 132,9, kamyonette yüzde 113,7, traktörde yüzde 82,6, otomobilde yüzde 63,5, motosiklette yüzde 53,5, otobüste yüzde 6,5 artarken minibüste yüzde 13,7 azaldı.

Ekim Ayı Trafik Kayıt Sayıları

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 965 bin 229 oldu. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devir

Ekim ayında 833 bin 754 adet taşıtın devri yapıldı. Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 70,0'ını otomobil, yüzde 16,0'ını kamyonet, yüzde 5,8'ini motosiklet, yüzde 3,4'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

10 Ayda Kaydı Yapılan Araç Sayısı

Ocak-Ekim döneminde 850 bin 969 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı .Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 57,5 artarak 850 bin 969 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 84,4 azalarak 39 bin 571 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 811 bin 398 adet artış gerçekleşti.

Yakıt Türü

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 50,0'ı benzin yakıtlıdır.Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 480 bin 472 adet otomobilin yüzde 50,0'ı benzin, yüzde 41,2'si dizel, yüzde 5,5'i LPG yakıtlı olup, yüzde 3,3'ü elektrikli veya hibrittir. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 978 bin 106 adet otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 36,9'u LPG, yüzde 24,4'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

Motor Silindir Hacmi

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 480 bin 472 adet otomobilin yüzde 30,9'u 1401-1500, yüzde 24,5'i 1501-1600, yüzde 23,4'ü 1300 ve altı, yüzde 14,6'sı 1301-1400, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Renk

Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 229 bin 490'ı beyaz renklidir. Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 480 bin 472 adet otomobilin yüzde 47,8,'i beyaz, yüzde 26,5'i gri, yüzde 7,3'ü mavi, yüzde 7,0'ı kırmızı, yüzde 6,9'u siyah, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,7'si diğer renklerdedir.

(İHA)