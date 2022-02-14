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Erzurum, Ardahan, Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Erzurum, Ardahan, Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

14.02.2022 10:08
Erzurum, Ardahan, Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı'da etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Ardahan, Ağrı'da etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Cami şadırvanları ile çeşmelerin de buz tuttuğu kentte, belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda buz temizleme çalışması yürütüyor.

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte yaşamı olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Ağrı'da ise dondurucu soğuklar yüzünden dere ve nehirler buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Erzurum, Ardahan, Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

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Erzurum, Ardahan, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Ardahan, Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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