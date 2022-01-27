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Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 1805 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 1805 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

27.01.2022 10:20
Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 1805 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan ile Tunceli'de, kar ve tipi nedeniyle 1805 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan ile Tunceli'de, kar ve tipi nedeniyle 1805 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da kırsaldaki 1181 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 4 bin 279 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 14, Ağrı'da 26, Tunceli'de 290 ve Erzincan'da ise 294 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

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Erzincan, Ardahan, Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 1805 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 1805 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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