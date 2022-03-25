Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika
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Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

25.03.2022 10:40
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, cami şadırvanları ile çeşmeler buz tuttu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buz küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kars, Ardahan ve Ağrı'da buzlanmalar oluştu

Ağrı, Ardahan ve Kars'ta da kar yağışı sonrası soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağaç ile bitkilerin kırağı tuttuğu bu kentlerde, yol ve kaldırımlarda da buzlanma meydana geldi.

Beyaz örtüyle kaplı üç ilde güzel manzaralar da oluştu.

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Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı

Ardahan, Erzurum, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika
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