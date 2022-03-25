Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, cami şadırvanları ile çeşmeler buz tuttu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buz küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kars, Ardahan ve Ağrı'da buzlanmalar oluştu

Ağrı, Ardahan ve Kars'ta da kar yağışı sonrası soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağaç ile bitkilerin kırağı tuttuğu bu kentlerde, yol ve kaldırımlarda da buzlanma meydana geldi.

Beyaz örtüyle kaplı üç ilde güzel manzaralar da oluştu.