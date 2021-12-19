Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Sarıkamış - Son Dakika

Kara yolunda Sarıkamış tabelaları

Kayakçı heykeli

Sarıçam ormanları

Karlı yolda ilerleyen araçlar

Şemsiye ile kaldırımda yürüyen vatandaş

İlçe merkezindeki caddelerde yürüyen insanlar

Kar küreme aracı

Kuşlar ve köpeklerin yiyecek araması

Yiyecek arayan kuşlar ve köpek Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesi de kar nedeniyle beyaza büründü, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi ikinci etap pistlerinde 35 santimetreye ulaştı.

Kuşlar ile sokak hayvanları kar örtüsünün altında yiyecek bulmaya çalıştı.