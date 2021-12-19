Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Sarıkamış - Son Dakika

Kara yolunda Sarıkamış tabelaları
Kayakçı heykeli
Sarıçam ormanları
Karlı yolda ilerleyen araçlar
Şemsiye ile kaldırımda yürüyen vatandaş
İlçe merkezindeki caddelerde yürüyen insanlar
Kar küreme aracı
Kuşlar ve köpeklerin yiyecek araması
Yiyecek arayan kuşlar ve köpek Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Sarıkamış ilçesi de kar nedeniyle beyaza büründü, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi ikinci etap pistlerinde 35 santimetreye ulaştı.
Kuşlar ile sokak hayvanları kar örtüsünün altında yiyecek bulmaya çalıştı.
Kaynak: AA
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