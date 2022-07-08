Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Kars'ta ise bayram tatili dolayısıyla oluşan trafik yoğunluğu havadan denetlendi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların güvenli ve sağlıklı şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerini dron desteğiyle gerçekleştirdi.
Kentin giriş ve çıkış noktalarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimi sıklaştırdı.
Denetimlerde vatandaşlara emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli gibi kurallar hatırlatıldı.
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