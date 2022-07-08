Kentin giriş ve çıkış noktalarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimi sıklaştırdı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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