Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

25.04.2021 14:33
Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Türkiye Kamu-Sen Ağrı İl Temsilcilisi Erhan Kılıç ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Türkiye Kamu-Sen Ağrı İl Temsilcilisi Erhan Kılıç ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Sunar, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenilerin 1915 yılı olaylarına ilişkin iddialarının tarihe ve insanlığa atılmış bir iftira olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçeklerle bağdaşmayan sözlerinin, cihana yüksek ahlakı, adaleti, edebi, haysiyeti taşıyan ecdada iftira niteliğinde olduğunu aktaran Sunar, şunları kaydetti:

"Unutulmamalı ki tarihi gerçekler, iftiralarla değiştirilemez. İnsan haklarına saygıyı, yaratılana sevgiyi cihana öğretmiş şanlı ecdadımıza uzanan bu kirli dili şiddetle kınıyoruz. Soykırıma uğrayanlar Ermeniler değil, Erzurum'da, Alaca'da, Yanıkdere'de, Van'da ermeni çetelerince katledilen masumlardır, Türk milletidir."

Açıklamasında tarihe iftira atanlara seslenip "hodri meydan" diyen Sunar, "Gelin arşivleri açalım, belgelerle konuşalım. Görmeye, duymaya, hakkı ve hakikati konuşmaya var mısınız? Her şey ortada açık ve net. Bu milletin geçmişinde soykırım ayıbı hiç olmamıştır, Soykırıma uğrayan masum Türk milletidir. Gelin tarihle yüzleşelim, var mısınız?" ifadelerini kullandı.

Ağrı

Türkiye Kamu-Sen Ağrı İl Temsilcilisi Erhan Kılıç ise yazılı açıklamasında, Biden'in açıklamasının tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını aktardı. Kılıç, şunları belirtti:

"Soykırım gibi insanlık suçu içeren ağır bir itham, hiçbir geçerli delil, bilgi ve belgeye dayanmayan siyasi bir karar değil, arşiv kayıtlarıyla, somut bilgi ve belgelere dayalı tarihi ve bilimsel bir karar olmak zorundadır. Dolayısıyla bütün ülkelerin arşivleri açıkken ve bu yönde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamışken I. Dünya Savaşı esnasında Türklerle Ermeniler arasında yaşanan olayları soykırım olarak nitelemek tamamen taraflı ve art niyetli bir yaklaşımdır. Yüzyıllar boyu farklı kıtalarda hüküm süren Türk milleti tarihi boyunca hiçbir topluma soykırım uygulamamıştır."

ABD Başkanı Biden'ın onurlu Türk tarihini lekeleyemeyeceğini, Türk milletinin tarihinin adalet ve hakkaniyetle dolu olduğunu vurgulayan Kılıç, Biden'i Türk milletinden özür dilemeye davet etti.

Tarihleri soykırım ve ırkçılıkla yazılmış olanların art niyetli açıklamalarının kendileri için yok hükmünde olduğunu bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Türk milleti, hiçbir hukuki ve tarihi dayanağı olmayan ve Türkiye'de yaşayan birçok Ermeni bilim adamının da şiddetle reddettiği soykırım yalanına sarılanların sinsi tezgahlarına gelmeyecektir. O yıllara bakıldığında özellikle Doğu bölgelerimizde işgal kuvvetleriyle iş birliği yapan Ermeni çetelerin köylerimizi basarak vatandaşlarımıza reva gördükleri zulmü, tarihi bilgiler bizlere sunmaktadır. Dolayısıyla yaşananların bir soykırım olmadığı da gün gibi aşikardır."

Ardahan

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de ABD'nin önce kendi tarihine bakması gerektiğini aktardı.

Demirci, "Emperyalist ABD 250 yıllık tarihine baksın. Siyasi kararlar Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe dönüştürmez. Şiddetle kınıyorum. Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Soykırım, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki - Son Dakika


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