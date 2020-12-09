Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı - Son Dakika

ERZURUM, Ağrı ve Ardahan'da gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölgede Muş'un yüksek kesimleri de beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün doğu bölgeleri için uyarıda bulunduğu kar yağışı Erzurum'da gece saatlerinde başladı. Zaman zaman etkili olan yağışla, kent merkezi tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı Erzurum'da iş makineleri karla kaplanan yolları temizledi. Ekipler, Yakutiye Medresesi ile Lalapaşa Camii'nin bulunduğu kent meydanındaki karları da temizledi. İşlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlardan Ercan Özoltulular, "Erzurum'a geçen yıllara oranla bu yıl daha az kar yağdı" dedi.

BUZLANMAYA KARŞI TUZLAMA YAPTILARArdahan'da da kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan aralıklarla devam eden kar sebebiyle vatandaşlar, evlerinin önünü temizlerken iş makineleri cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Kent merkezinde yaklaşık 3 santimetreyi bulan karı temizleyen belediyeye ait iş makineleri buzlanmaya karşı yollara tuz serpti. Kar yağışı Ağrı'da da etkili oldu. Kent merkezini kaplayan karlar belediye ekipleri tarafından temizlendi. YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDIMuş'ta kent merkezinde karla karışık yağmur yağışı yaşanırken yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşti. Kurtik Dağları'nın yüksek kesimleri karla kaplanırken 2 bin 490 rakımlı Çavuştepe mevkii beyaza büründü.HAVALAR SOĞUDUKar yağışının etkisine giren Doğu Anadolu Bölgesi 'nde birçok yerde hava sıcaklıkları da hissedilir oranda düştü. Bölgede Ardahan sıfırın altında 7,2 ile en soğuk kent oldu.

Erzurum eksi 4,7, Kars eksi 3,2, Ağrı eksi 2,9'la en soğuk kentler arasında yer aldı. Iğdır 3,1 ve Erzincan 2,5 ile bölgede hava sıcaklığının en yüksek olduğu iller oldu.