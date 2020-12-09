Erzurum, Ardahan ve Ağrılılar güne karla uyandı (2) - Son Dakika

YOLLARI SİS BASTI

Kar yağışının öğle saatlerine kadar devam ettiği Erzurum'da, 12 yerleşim biriminin kent merkeziyle bağlantısı kesildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yük taşıyan TIR sürücüleri, Erzurum- Kars yolu Nenehatun Mahallesi çevresinde araçlarını park ederek, yağışın etkisini kaybetmesini bekledi. Kar yağışıyla birlikte Erzurum'u çevre il ve ilçelere bağlayan yollarda sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler dikkatle ilerledi.