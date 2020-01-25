Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Elazığ için yardım seferberliği - Son Dakika

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kampanya başlatıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Twitter hesabından kentte yaşayan vatandaşlara, depremzedelere yönelik yardım çağrısında bulundu.

Sekmen, "Kıymetli Dadaşlar, sevgili kardeşlerim. Elazığ depreminin yaralarını en hızlı şekilde sarmak için kışlık kıyafet, battaniye, pratik malzemeler ve gıda ile destek olacağız. Yardımlarınızı EBB Beyaz Masa'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sekmen'in çağrısı üzerine harekete geçen vatandaşlar, hazırladıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini Erzurum Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya getirerek, yardımda bulundu.

Vatandaşların da desteğiyle malzemeleri toparlayan belediye ekipleri, 50 bin kişilik mutfak malzemesi, 120 yatak, 700 battaniye, 260 gıda kolisi, 556 kişilik kıyafet ve mont, 16 koli çocuk bezi, 11 katalitik soba, 50 kişilik ayakkabı topladı. Tırlara yüklenen malzemeler, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinin ayrıca 50 bin yemek kapasiteli tam teşekküllü 1 tır, 10 kişilik itfaiye ekibi, 8 kişilik kurtarma ekibi ve 2 kurtarma aracını da bölgeye gönderdiği bildirildi.

Vatandaşlardan Necmi Turan, akşam yaşanan depremi duyunca büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Yardım çağrısı üzerine harekete geçtiklerini anlatan Turan, "Şu anda biz 22-23 derecede soğuklukta içeride yatarken onlar dışarıda. Sabahı nasıl yaptığımızı bilemiyoruz. İmkanımız olsa şu anda biz oraya gider, bunları kendimiz götürürdük. Allah razı olsun belediyemizden. Başkanımız sağ olsun bize bu işi SMS ile bildirdi. Biz de koşa koşa geldik. Battaniye, ayakkabı, kışlık giysi gibi ihtiyaç malzemeleri getirdik." ifadelerini kullandı.

Kars

Kars'ta ise deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi toplanıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kurulan ekip tarafından toplanacak yardımların Elazığ'a gönderileceği bildirildi.



Açıklamada, gıda, ısınma ve kıyafet yardımında bulunmak isteyen vatandaşların Kars Belediyesi hizmet binasına yardımları ulaştırması istendi.

Ayrıca belediye hoparlörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım toplandığı anonslarla duyuruldu.

Bunun üzerine harekete geçen vatandaşlar gıda, kıyafet, halı battaniye, ısınma cihazları ve ayakkabı gibi yardımlarını belediye ekiplerine teslim etti.

Ardahan

Ardahan Belediyesi de sosyal medya hesabından yardım kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Ardahan'dan yarım eli" kampanyası çerçevesinde yardım başlatıldığı belirtilerek, "Deprem mağduru Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimiz yardımlarınızı bekliyor. Yardımlar belediyemiz aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, belediyede toplanacak malzemelerin Elazığ'a gönderileceği aktarıldı.