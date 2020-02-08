Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve fırtına etkili oluyor

6 saat önce

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta aralıklarla devam eden kar, soğuk hava ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve fırtına etkili oluyor, System.String[]

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta aralıklarla devam eden kar, soğuk hava ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde Erzurum'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kar, tipi ve fırtına nedeniyle sürücüler ve vatandaşların ilerlemekte güçlük çektiği kentte, belediye ve karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Vatandaşlardan Olgun Cüneyt Aydın, kar yağışını beklediklerini belirterek, "Bu yıl istenilen kar yağmasa da son yağan kar Ardahan'a yakıştı." dedi.

Kars

Kars'ta da kar hayatı olumsuz etkiledi.

İki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Ardahan, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı Zeytinburnu'nda durakta araç bekleyen yolcuya metrobüs çarptı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:38:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]