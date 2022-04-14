Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yerini soğuk havaya bıraktı - Son Dakika

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu, cami şadırvanları ile çeşmeler dondu.

Yol ve kaldırımların da buzla kaplandığı kentte, belediye ekipleri tuzlama çalışması yürütüyor.

Kars ve Ardahan'da buzlanmalar oluştu

Kar sonrası soğuk havanın etkili olduğu Kars ve Ardahan'da buzlanmalar meydana geldi.

Çatılarda sarkıtların, yol ve kaldırımlarda ise buzlanmaların oluştuğu bu kentlerde belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kura Nehri'nin taştığı Ardahan Ovası bölgesinde ise don meydana geldi.