Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında duruşmalar ertelendi - Son Dakika

Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşmalar ertelendi.



Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt genelindeki Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) aldığı tavsiye kararı üzerine kent genelindeki tüm mahkemelerin duruşmalarının bugünden itibaren 4 hafta süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.



Acil ve özel durumların görülmesine ise devam edileceği anlatan Kesgin, "Bu alanda bize düşen tedbirler de titizlikle sürüyor. Duruşmalar il merkezi ve ilçeler dahil 4 hafta ertelendi." bilgisini paylaştı.



Tunceli

Tunceli'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tutukluların, bu hallerine ilişkin mahkemelerce yapılan değerlendirilmeler ve acil durumlar dışında il genelindeki tüm duruşmalar, 2 hafta süreyle ertelendi.

Ayrıca dava konusu olan tarafların, mağduriyet yaşamaması için ilgili mahkemelerin kalemleri tarafından bilgilendirilmeye başlandığı öğrenildi.

Erzurum

Erzurum'da da Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde adliyelerde acil durumlar hariç, il genelindeki tüm duruşmaların 3 hafta süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Kentte tutukluların durumunun mahkemelerce değerlendirilmesinin ise sesli ve görüntülü bilişim sistemi üzerinden yapılacağı belirtildi.