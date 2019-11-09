Son Dakika Haberleri: Erzurum arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı
Son Dakika Güncel Erzurum arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı

Erzurum arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı

7 saat önce

Arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandıErzurum'da köz haline gelen ateşi canlandırmak için arkadaşının sobaya döktüğü tinerle yanan Muhammet Haktan Turgut (17) hastanelik oldu.

Arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı

Erzurum'da köz haline gelen ateşi canlandırmak için arkadaşının sobaya döktüğü tinerle yanan Muhammet Haktan Turgut (17) hastanelik oldu. Tedavi altına alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dadaşköyde meydana geldi. Muhammet Haktan Turgut, köz haline gelen ateşi canlandırmak için arkadaşının sobaya döktüğü tinerle yandı. Turgut, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzü ve sağ elinin tamamen yanması sonucu mumya gibi sarılan Turgut'un Yanık Merkezi'nde tedavisi sürüyor. Kendisi ile birlikte 5 arkadaşının da hafif şekilde yaralandığını belirten Muhammet Haktan Turgut, Köyde gençlerin oturacağı küçük bir yer yaptık. Hava soğuk olduğu için akşamları sobayı yakıyorduk. Sobanın daha gür yanması için arkadaşlardan biri tiner dökünce parlayan alevlerin arasında kaldık. Sobaya yakın olduğum için benim yüzüm ve elim yandı. Diğer 4 arkadaşımın sadece saçı ve kirpikleri zarar gördü. Çok korktuk. Tinerin parlaması ile birlikte oturduğumuz yer alevlerle kaplandı diye konuştu.

Kimseden davacı olmadığını ifade eden Muhammet Haktan Turgut'un bir süre daha hastanede tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

Erzurum arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı

Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:57 Kaynak: DHA
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