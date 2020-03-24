ERZURUM Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin' diye seslendiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERZURUM Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin' diye seslendiler - Son Dakika

ERZURUM Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin' diye seslendiler

6 saat önce

Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin?

Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin?' diye seslendiler

ÜNİVERSİTELERİN tatil edilmesinden sonra evlerine giden öğrenciler, arkadaşlarına 'Ben evdeyim, sen evde misin?' diye seslendi.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla üniversitelerin tatil edilmesiyle Erzurum'daki yurtlarda kalan binlerce öğrenci, memleketlerine geri döndü. Koronavirüsle ilgili gelişmeleri evlerinden takip eden öğrenciler, Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde hayat var' ve 'Evde kal sağlıklı kal' sloganına destek verdi. Öğrenciler, başta Erzurum olmak üzere çeşitli kentlerdeki evlerinden arkadaşlarına evde kalmaları çağrısında bulundu. Adının Seçil olduğunu belirten öğrenci, "Sayın Gençlik ve Spor Bakanım, Sağlık Bakanım sizleri önmsiyor ve önerilerinizi dikkate alıyoruz. Ben Seçil Erzurum Kız Yurdu öğrencilerindenim. Erzurum Kız Yurdu öğrencileri olarak tüm halkımıza mesajımız var. Ülkem için ve sağlığım için ben evimdeyim, sen neredesin Emine Nur?' diye mesaj paylaştı. Seçil'in bu çağrısına arkadaşlarıyla sırayla evde olduklarını belirterek, herkesi evde kalmaya çağırdı.

Öğrencilerin sosyal medya üzerinde başlattıkları bu hareket büyük beğeni kazandı.

Bu arada ençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları da devam ediyor. İl Müdürlüğü gözetiminde yurt binaları temizlenerek ilaçlanıyor.

ERZURUM Arkadaşlarına 'ben evdeyim, sen evde misin' diye seslendiler

Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:37 Kaynak: DHA

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