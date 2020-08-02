Erzurum - Artvin karayolunda heyelan - Son Dakika

Erzurum- Artvin karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Tortum ilçesi yakınlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da etkili olan sağanak yağış hayatı felce uğrattı. Tortum ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Artvin kara yolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken iş makinaları yolda temizlik yaptı. Yolda saatlerce bekleyen araç sahipleri sel sularının sürüklediği kaya parçalarını kendi imkanları ile yoldan temizlemeye çalıştı. Tortum ilçesi yakınlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bu arada yolda kalan bir cenaze aracıda açılan tek şeritli yoldan yoluna devam edebildi.

(Çağrı Korkmaz/İHA)