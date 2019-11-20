Son Dakika Haberleri: Erzurum aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki
Son Dakika Güncel Erzurum aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki - Son Dakika

Erzurum aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki

7 saat önce

Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepkiErzurum'un Oltu ilçesinde, Aslanpaşa Şehitliği ile Oltu Kalesi gibi tarihi yapılar ile kamu binalarının duvarları, gençlerin sprey boyalarla aşklarını ilan ettikleri alanlar haline geldi.

Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Aslanpaşa Şehitliği ile Oltu Kalesi gibi tarihi yapılar ile kamu binalarının duvarları, gençlerin sprey boyalarla aşklarını ilan ettikleri alanlar haline geldi. İlçe sakinleri, tarihe saygısızlığa tepki gösterdi.

Milattan önce 3'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Oltu Kalesi ve Aslanpaşa Şehitliği, tarihi yapılar ve kamu binalarının duvarları, gençlerin sprey boyalarla aşklarını ilan ettiği alanlar haline geldi. Çeşitli renkte boyalarla kirletilen duvarları görenler, tepkilerini dile getirdi.

Esnaf Ufuk Dedetürk, Oltu Kalesi ve Aslanpaşa Şehitliği ile birçok kamu binasının gençler tarafından sprey boyalarla kirletildiğini belirterek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Şehitliğe ve tarihi eserlere sahip çıkılması çağrısında bulunan Dedetürk, Aşkları batsın, böyle bir sevgi olur mu Biz de gençliğimizde sevdik, ama hiçbir zaman duvarlara aşkımızı yazmadık, kalbimizle sevdik. Bu saygısızlığı yapanların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Bu yazıları madde bağımlılarının yazdığı söyleniyor. Devlet büyüklerimizden bunların tedavi edilerek topluma kazandırılmasını istiyoruz dedi.

Erzurum aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki

Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesini bıçakladı, akıl sağlığı yerinde çıkmayınca ceza almadı
Meteoroloji Genel Müdürü duyurdu: Yağış geliyor Kedileri vahşice öldürülen kadın, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu İmamoğlu, İç Denetim Birimi Başkanlığı'na 'Kara Para Uzmanı' Halim İpek'i getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:09:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]