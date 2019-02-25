Erzurum Atlarla 'Karlı Pekmez' Yemeye Gittiler

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde bir grup arkadaş, atlarıyla Atatürk Orman Çiftliği'ne giderek kar üstüne dut pekmezi dökerek yedi.

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde bir grup arkadaş, atlarıyla Atatürk Orman Çiftliği'ne giderek kar üstüne dut pekmezi dökerek yedi. İlçe merkezinde kar kalmadığı için çiftliğe gittiklerini söyleyen Yavuz Türkoğlu, Hem ilk baharı aratmayan bir havada at bindik hem de karlı pekmez keyfi yaşadık dedi.



Havaların iyice ısındığı Oltu ilçesinde bir grup arkadaş karlı pekmez yemek için atlarıyla yola düştü. İlçe merkezinde kar kalmadığı için rahvan atlarıyla yola düşen arkadaşlar, 5 kilometre mesafede bulunan Atatürk Orman Çiftliği'ne gitti. Ormanlık arazide buldukları karlı bölgede mola veren Oltulular, yanlarında getirdikleri dut pekmezini kara döktü. Karla pekmezi karıştıran arkadaşlar kaşıklarıyla yemeye başladı. Tabiatın güzelliklerinden yararlanmak için böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyleyen Yavuz Türkoğlu, Oltu'ya artık kar bir daha ki kış sezonunda yağar. Biz de arkadaşlarla bu sezonun son günlerinde karlı pekmez yemek için yollara düştük dedi.



Oltu'da rahvan atçılık yaptığını söyleyen Müslim Zengin ise Çocukluktan beri babamızdan dedemizden rahvan at görmüşüz. Devamlı onunla ilgilenmişiz. Şimdi de mevsim bahar ayı olduğu için atları hamlıktan çıkarmak için atçılığa biraz daha önem vermek için bütün arkadaşları topladık. Atlarla güzel bir gezinti yaptık, geldik şimdi kar üzerinde pekmez ikram ettiler. Hem atlar hamdan çıkıyor hem de arkadaşlarla toplandık. Bunu ata sporu diye daha ilerilere götürmeye çalışıyoruz diye konuştu.

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