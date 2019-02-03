Son Dakika Haberleri: Erzurum Avcılar, Kekliği Bu Kez Besledi

Erzurum Avcılar, Kekliği Bu Kez Besledi

1 saat önce

Ağır kış koşullarının yaşandığı Erzurum'da avcılar, yaban hayatı için doğayı yemledi.

Ağır kış koşullarının yaşandığı Erzurum'da avcılar, yaban hayatı için doğayı yemledi. Sırtlarında vurdukları yem dolu çanta ve çuvallarla karlara bata çıka giden avcılar, kaya ve ağaç diplerine keklikler için yem bıraktı. Türkiye'nin dört bir yanından avcıların gönderdiği 8 ton yemi 200'e yakın avcı Erzurum ve ilçelerinde eş zamanlı olarak doğaya serpti.

Doğu Anadolu Avcılık ve Atıcılık Doğa Sporları Derneği tarafından kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı Erzurum'da yaban hayatı yemlemek için başlattığı kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Orman ve Su İşleri 13.Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün 3 ton yem, 20 personel ve 5 araçla katıldığı yemleme çalışmasına Trabzon Avcılar Kulübü yönetimi 1,5 ton yem desteği verdi. Türkiye Avcılar Kulübü'nün 1 ton yem gönderdiği Erzurum'daki doğal hayatı yemleme kampanyasında toplanan yaklaşık 8 ton yem bugün aynı anda tüm ilçelerde başlatıldı. Özellikle keklik türünde önemli bir potansiyele sahip kırsal araziye yem bırakmak için yola çıkan ekipler sırtlarına vurdukları çuval ve çantalarla kaya dipleri ve ağaçlık alanları yemledi.

Doğu Anadolu Avcılık ve Atıcılık Doğa Sporları Derneği Başkanı Çetin Ekren, kampanyalarına destek veren avcılık kulüplerine teşekkür etti. Avcılar olarak kendilerine katil gözüyle bakıldığını ifade eden Çetin Ekren, Biz öyle değiliz. Bu alanda avcı ve bohçacı dediğimiz iki sınıf var. Bohçacılar ruhsatsız, evraksız kayıtsız bu işi yapıyorlar. Biz onlara 'öldürüyorlar' diyoruz. Biz de avlanıyoruz ama yeri geldiğinde doğa ve yaban hayatı korumak için herkesten önce görev alıyoruz dedi.

Erzurum'un karadenizli avcılar için önemine dikkat çeken Doğu Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı Deva Tuana Pirselimoğlu, Keklik avlak sahası Karadeniz'deki tüm avcılar için önemli. Karadenizli avcılar, Erzurum'a geliyor. Onun için buradaki yemleme çalışmasına destek vermek bizim için önemliydi diye konuştu.

Kutsal bir görevi yerine getirmek için Erzurum'a geldiklerini söyleyen Trabzon Avcılar Kulüpü Başkanı Ahmet Topal,yaban hayatın zorlu kış koşullarında beslenmekte sıkıntı çektiğine dikkat çekti. Topal, sürdürülebilir avcılık için avı korumaları gerektiği bilincine sahip olduklarını ifade ederek, destek veren herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:27 Kaynak: DHA

Türkiye, Yaban, Erzurum, Avcılar, Güncel
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