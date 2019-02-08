Erzurum Avrupa'da Tanıtılacak

İtalya'da yayın yapan Lastminute.

İtalya'da yayın yapan Lastminute.com Yönetim Kurulu Üyesi Cristiano Sardi, Erzurum'un Avrupa'da tanıtılmasına yönelik istişarelerde bulunmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti.



Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Erzincan Kars Kış Turizmi Koridoru "Ski Silk Road" destinasyon yönetim ofisi tarafından davet edilen Lastminute.com yönetim kurulu üyesi Cristiano Sardi ve beraberindeki heyet Müdür Cemal Almaz'ı makamında ziyaret etti.



Heyetin gerçekleştirdiği ziyarette, Erzurum'un kış turizmi başta olmak üzere İtalya ve Avrupa genelinde yıl boyunca tanıtımının yapılması üzerine istişarede bulunuldu.

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