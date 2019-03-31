Son Dakika Haberleri: Erzurum Avrupa Konseyi Gözlemcileri Seçimleri Takip Etti

Erzurum Avrupa Konseyi Gözlemcileri Seçimleri Takip Etti

1 saat önce

Doğu sandık başında (2)AVRUPA KONSEYİ GÖZLEMCİLERİ SEÇİMLERİ TAKİP ETTİDoğu Anadolu Bölgesi'nde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibarıyla sona erdi.

Doğu sandık başında (2)

AVRUPA KONSEYİ GÖZLEMCİLERİ SEÇİMLERİ TAKİP ETTİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu andan itibaren sandıklar kapatıldı ve oy sayma işlemine başladı. Yerel seçimleri takip için Avrupa Konseyi'nden gözlemciler Erzurum'a geldi. Erzurum Lisesi'ndeki sandıkları tek tek dolaşan gözlemciler, notlar aldı. Daha sonra gözlemciler 1126 numaralı sandıkta oy sayım işlemini izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:00 Kaynak: DHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Avrupa Konseyi, Güncel
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