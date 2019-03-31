Erzurum Avrupa Konseyi Gözlemcileri Seçimleri Takip Etti
1 saat önce
Doğu sandık başında (2)AVRUPA KONSEYİ GÖZLEMCİLERİ SEÇİMLERİ TAKİP ETTİDoğu Anadolu Bölgesi'nde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibarıyla sona erdi.
Doğu sandık başında (2)
AVRUPA KONSEYİ GÖZLEMCİLERİ SEÇİMLERİ TAKİP ETTİ Doğu Anadolu Bölgesi
'nde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu andan itibaren sandıklar kapatıldı ve oy sayma işlemine başladı. Yerel seçimleri takip için Avrupa Konseyi
'nden gözlemciler Erzurum
'a geldi. Erzurum Lisesi
'ndeki sandıkları tek tek dolaşan gözlemciler, notlar aldı. Daha sonra gözlemciler 1126 numaralı sandıkta oy sayım işlemini izledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:00 Kaynak: DHA
Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj
32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı