Erzurum Ayağıyla Otomobil Kullanıp, Meyve Yiyen Sürücüye 5 Ay Hapis
1 saat önce
Erzurum Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapis(ARŞİV)(Tür: Yurt)
Erzurum
Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapis(ARŞİV)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:07 Kaynak: DHA
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