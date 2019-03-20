Son Dakika Haberleri: Erzurum Ayağıyla Otomobil Kullanıp, Meyve Yiyen Sürücüye 5 Ay Hapis

Erzurum Ayağıyla Otomobil Kullanıp, Meyve Yiyen Sürücüye 5 Ay Hapis

1 saat önce

Erzurum Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapis(ARŞİV)(Tür: Yurt)

Erzurum Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapis(ARŞİV)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:07 Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel
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