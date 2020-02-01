Erzurum ayaklarına dolanan ip yüzünden suya düşen güvercini halatla inerek kurtardı - Son Dakika

Ayaklarına dolanan ip yüzünden suya düşen güvercini halatla inerek kurtardı

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde ayaklarına dolanan ip yüzünden çaya düşen iki güvercini kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Beline bağladığı halatla Oltu Çayı'na inen Razi Pala, güvercinin birini sağ olarak kurtarmayı başardı.

İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde vatandaşlar, ayaklarına ip dolanan iki güvercinin Oltu Çayı'na düştüğünü gördü. Güvercinleri kurtarmak için kolları sıvayan vatandaşlar, önce 8 metrelik duvardan çaya inmek için halat buldu. Halatı beline bağlayan Razi Pala, suya inerek güvercinlerin ayağındaki ipleri çözdü. Güvercinin birinin boğulduğunu belirleyen Razi Pala, diğerini sudan sağ olarak çıkarmayı başardı. Taksi durağına götürülen güvercin etrafındakilerden ürkünce kaçtığı taksinin altına sıkıştı. Sanayiye götürülen taksinin altı sökülerek güvercin bulunduğu yerden çıkarıldı. Yem verilen güvercin daha sonra kendisini kurtaran Razi Pala ve vatandaşlar tarafından doğaya salındı.

Taksicilerden Gürkan Bulut, Oltu çayına düşen güvercinlerin birinin boğulduğunu diğerini Razi Pala'nın beline halat bağlayarak kurtardığını söyledi. Isıtmak için taksi durağına getirilen güvercinin taksinin altına girdiğini anlatan Bulut, "Taksiyi sanayiye getirdik. Alt muhafazasını sökerek güvercini bulunduğu yerden çıkardık. Karnını doyurduktan sonra güvercini doğal hayatına bıraktık" dedi.