Erzurum ayı dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Ayı dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

ERZURUM'un Uzundere İlçesinde ayı saldırısı sonucu 83 yaşındaki Mustafa Öneş öldü, Ayşe- Murat Yıldız çifti ise yaralandı.

Olay bugün sabah saatlerinde Uzundere ilçesinin Ulubay Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah kahvaltısı için evinin bahçesine çıkan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Öneş arkasından gelen ayının saldırısına uğradı. Öneş'in çığlıkları izerine evden çıkan eşi Gülsün Öneş bağırarak komşularından yardım istedi. Yaşlı adamı bırakıp kaçan ayı bölgede ceviz toplamaya giden Ayşe- Murat Yıldız çifti ile karşılaştı. Genç çifte de saldıran ayı, Murat Yıldız'ı tek pençe darbesi ile altına aldı. Bu sırada Ayşe Yıldız ayıya taşla vurmaya başladı. Ayı genç kadının sağ kolundan ısırıp kaçtı.

Yaralılardan Mustafa Öneş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Öneş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acil Servis önünde eşini bekleyen Gülsün Öneş, "Kahvaltı yapacaktım. Eşim bahçeye çıktı. Bende mutfaktan birşeyler getirecektim. Bağırtılar üzerine dışarı çıktım. Ayının eşime saldırdığını görünce bağırıp komşulardan yardım istedim. Ayı eşimi bırakıp kaçmaya başladı" diye konuştu.

EŞİNİ AYININ PENÇELERİNDEN TAŞLA KURTARDI

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Ayşe (45)- Murat Yıdız (47) çifti ise burada yapılan ilk müdalenin ardından Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Ayının sağ kolundan ısırdığı 45 yaşındaki Ayşe Yıldız, "Eşimle ceviz toplamaya gidiyorduk. Ben önde eşim arkadan geliyordu. Ayı ona saldırdı, altına aldı parçalıyordu. Ben de ayıyı tutup çektim. Baktım olmuyor taşla vurmaya başladım. Eşimi bırakıp kolumdan ısırarak gitti" dedi