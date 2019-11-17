Erzurum -ayı saldırısından kurtaran köpekleri için keçi kesti

Ayı saldırısından kurtaran köpekleri için keçi kesti

Erzurum'un Olur İlçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi kırsalında uğradığı ayı saldırısından köpekleri Karabaş başta olmak üzere Zalım ve Muro'nun sayesinde kurtulan Mete Esen (26) sadık dostlarını ödüllendirdi. Köpekleri için keçi kesen Esen, "Onlara helal olsun" dedi.

Olay, 12 Kasım'da Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesinde meydana geldi. Kardeşi Taşkın'la birlikte arazide hayvanlarını otlatan Mete Esen, bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Kurtulmak için ağaca tırmanırken sol bacak ve kolunu ayıya kaptıran çoban Mete Esen'in yardımına köpekleri Karabaş, Zalım ve Muro koştu. Özellikle Karabaş'ın ayıyla mücadelesi sonucu ayının pençelerinden kurtulan Mete Esen'in yanına gelen kardeşi Taşkın'ın haber vermesi üzerine sağlık ekipleri Oltu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ayı saldırısından köpekleri tarafından kurtarılan Mete Esen, eve döndüğünde onlara ziyafet çekeceğine söz verdi. Sol bacağı ve sol kolundan yaralanan Mete Esen, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ormanağzı Mahallesi'ndeki evine dönen Esen, köpekleriyle sarılarak hasret giderdi. Birbirleriyle boğuştuğu için 3 köpeğiyle de ayrı ayrı sarılan Esen, daha önce sözünü verdiği ziyafet sözünü yerine getirdi. Evinin önünde hemen bir keçi kesen Mete Esen, parçaladığı etleri başta Karabaş olmak üzere köpeklerine elleriyle yedirdi. "Hayatımı sadık dostlarıma borçluyum" diyen Mete Esen, Karabaş'a sarılarak "İşte beni ayının elinden kurtaran köpeğim budur. Ayı saldırdığında Karabaş'a seslenerek 'gel kurtar beni' dedim. Hayatımı köpeğime borçluyum. Onlara helal olsun" diye konuştu.

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ERZURUM -DHA