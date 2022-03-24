Erzurum bahar ayında kara teslim oldu - Son Dakika
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Erzurum bahar ayında kara teslim oldu

24.03.2022 10:52

Erzurum bahar ayında kara teslim oldu Okulların 1 gün süre ile tatil edildiği Erzurum'da ulaşım güçlükle sağlanabiliyor Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Erzurum bahar ayında kara teslim oldu

Okulların 1 gün süre ile tatil edildiği Erzurum'da ulaşım güçlükle sağlanabiliyor

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent merkezinde okullar bugün bir gün süre ile tatil edildi.

Kar yağışı Erzurum'un çevre illerle olan ulaşım ağını da etkilerken dün gece Pasinler ve Aşkale ilçelerinde çok sayıda araç tipi nedeniyle yolda kaldı.

Erzurum Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri kent merkezinde cadde ve kaldırımlarda karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, meteoroloji çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların, Iğdır çevresinde karla karışık yağmur ve kar diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde görülecek buzlanma ve don olayından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Vatandaşlar, "Erzurum mart ayında kazma kürek yaktırdı. Memleket soğuk. Zorlanıyoruz. İnşallah sonu bereketli olur" diye konuştular.

Erzurum bahar ayında kara teslim oldu
Erzurum bahar ayında kara teslim oldu
Erzurum bahar ayında kara teslim oldu

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Pasinler, Erzurum, okullar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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