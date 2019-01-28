Erzurum - Bakan Soylu'nun Açıkladığı Film Gibi Uyuşturucu Operasyonunun Detayları

Bakan Soylu'nun açıkladığı film gibi uyuşturucu operasyonunun detayları (2)VALİLİK AÇIKLADI ERZURUM'A JETLE GETİRİLDİLERERZURUM'da mermer yüklü bir TIR'a düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroin ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Valiliği, İstanbul'da yakalanan 4...

Bakan Soylu'nun açıkladığı film gibi uyuşturucu operasyonunun detayları (2)



VALİLİK AÇIKLADI ERZURUM'A JETLE GETİRİLDİLER



ERZURUM'da mermer yüklü bir TIR'a düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroin ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Valiliği, İstanbul'da yakalanan 4 kişinin İçişleri bakanlığı tarafından tahsis edilen özel jeti ile Erzurum'a getirildiğini açıkladı. Valilik bugün akşam saatlerinde olayın görüntülerini medya kuruluşları ile paylaşırken yazılı bir de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi



Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 24 Ocatk 2019 günü Uyuşturucu Madde Ticaretinin ve Naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Erzurum? da 34 XX XXX çekici 34 XX XXX dorse plakalı bir TIR'da yapılan aramalar neticesinde, TIR'ın dorse kısmında zulalanmış 17 adet büyük çuval içerisinde mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına gizlenmiş 25.834 parça halinde toplam ağırlığı 1 ton 535 kg Eroin Maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu aracın İran'dan ülkemize giriş yaptığı ve İstanbul iline gitmekte olduğu tespit edilmiştir. Uyuşturucu maddeyi İstanbul da teslim alacak şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün liderinin de aralarında bulunduğu 3 şahıs daha İstanbul ilinde yakalanmıştır. Aynı konunun devamında bir lojistik firmasında yapılan aramalarda Erzurum'da yakalanan 25.834 parça Uyuşturucu Madde ile aynı özelliklerde Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca S.Ö. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda suç geliri olduğu değerlendirilen 27800 Dolar ve 100 Euro ele geçirilmiştir. Uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün şüphelileri M. Z. F., Ş. D., H. K. ve S.Ö. isimli toplam 4 şahıs İstanbul'da gözaltına alınmış, 27 Acak 2019 günü İçişleri Bakanlığımızın tahsis ettiği özel Jet ile Erzurum'a getirilmişlerdir. Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmekö TCK 188 suçundan yürütülen soruşturma devam etmektedir.

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Bakan Soylu'nun Açıkladığı Film Gibi Uyuşturucu Operasyonunun Detayları (2)

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