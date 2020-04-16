ERZURUM BALKONDAN SİTEDEKİ KOMŞULARINA KONSER VERDİLER - Son Dakika

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan amca çocukları piyanits şantör Mustafa Özden ile Erdi Özden, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan site sakinlerine evlerinin balkonundan konser verdi.

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyan Erzurum'un Oltu ilçesindeki vatandaşlara ilçedeki müzisyenler moral desteği veriyor. Kerem Evler sitesinde oturan Mustafa ve Erdi Özden, salgın nedeniyle kurallara uyarak evden çıkmayan ve sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde komşularına bir saatlik bir konser veriyor. Kuzenler, balkona kurdukları müzik aletleri ile komşularını eğlendirdi. Site sakinleri ile iki kuzene alkışlarla destek verdi.

Zor günlerde komşularına moral vermeye çalıştıklarını söyleyen Mustafa Özden, "Halkımız evinde sıkılmasın diye kendi çapımızda balkonumuzda komşularımızı, hareketli müziklerle coşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın neşelerini bir nebze de olsa artırdık" dedi.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında da konserlerine devam edeceklerini belirten Erdi Özden ise "Geçen hafta iki günlük sokağa çıkma yasağında insanları güzel duygularına ulaşmasını sağladık. Komşularımızı eğlendirebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Site sakinleri ise Mustafa ve Erdi Özdenin bu güzel jestinden dolayı kendilerine teşekkür etti.