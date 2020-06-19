ERZURUM Banka terasında saf tuttular - Son Dakika

Banka terasında saf tuttular

ERZURUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün açık alanda kılınan Cuma namazında, bir bankanın çalışanları, kurum binasının terasında sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camii'nin bulunduğu Yakutiye Kent Meydanı'nda normalleşme sürecinin ardından dördüncü cuma namazı kılındı. Kentte bu hafta da cami bahçeleri ve belirlenen meydanlarda kılınan namaza katılım yoğundu. Bir bankanın çalışanları ise kurum binasının çatısında saf tuttu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan namazda, kimileri ise güneşten korunmak için şemsiye açtı. Namaz sonrası, cemaat alanlar ayrılırken sosyal mesafe kuralını unuttu.