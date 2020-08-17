Erzurum Baro Başkanı Göğebakan: "Kıskanılan bir baro olduk" - Son Dakika

Erzurum Baro Başkanlığı'nı üç kez üst este kazanan ve 4'üncü kez adaylığını açıklayan Talat Göğebakan, Türkiye'de kıskanılan bir baro haline geldiklerini belirtti. Tek isteğinin yüz yılın yatırımı olarak değerlendirdiği Bölge Staj Eğitim Merkezi ve Erzurum Barosu Sosyal Tesisleri inşaatını tamamlamak olduğunu söyleyen Göğebakan, "Yaptıklarımızla kıskanılır bir büro olduk" dedi.

100 Yıllık Yatırım

Göreve geldiği ilk günden itibaren kendisi ile birlikte görev alan yönetimi kurulu üyeleri ile birlikte gece- gündüz demeden çalışıp, Erzurum Barosunu hak ettiği yere getirdiklerini vurgulayan Talat Göğebakan, Erzurum Barosunun şehirde söz sahibi olduğunu belirtti. Başkanlığı döneminde yargı başta olmak üzere, TBB, STK, odalar ve Erzurum bürokrasisi ile baronun işbirliğini ve bağını kuvvetlendirip, çok güçlü bir baro oluşturduklarını kaydeden Başkan Talat Göğebakan, "Bana inanıp oyları ile üç kez üst üste bu görev layık görenleri utandırmadık. Çok şükür görevimizi layığı ile yerine getirdik. Yaptıklarımızın başında bana göre yüz yılın yatırımı olarak değerlendirdiğim Bölge Staj Eğitim Merkezi ve Erzurum Barosu Sosyal Tesisleri geliyor. 5 bin 600 metrekare kapalı alanı, 18 dönüm bahçesi bulunan 5 katlı sosyal tesisler Allah'ın izni ile girişimlerimiz sonucu önümüzdeki yıl tamamlanacak. Erzurum'daki avukatların cebinden tek kuruş çıkmadan 15 milyon liraya mal olması beklenen bir tesise kavuşacaklar. Böyle bir hizmet 100 yılda gelmedi, önümüzdeki yüzyılda da gelmeyecek. İşte bu yatırım bizi Türkiye'de kıskanılan bir baro haline getirmiştir. Binlerce avukatın görev aldığı başkent Ankara ve İstanbul'da bile böyle bir bina yok. Bu muhteşem sosyal tesisleri tamamlamak en büyük arzum" diye konuştu.

Sıkıntılar Giderildi

Yargının savunucusu olan hukukçulara görevi sırasında birçok katkıda bulunduklarının altını çizen Göğebakan, "Otoparkın bir bölümüne son derece modern bir 100 yıllık arşiv yaptık. Meslektaşlarımızın en büyük sorunlarından biri olan adliye ve baroya geldiklerinde otopark sıkıntısını çözdük. Üniversiteye ait otoparkı kiraladık. Avukat arkadaşlar buradan ücretsiz olarak yararlanıyor. Vale hizmetinin de bulunduğu otoparka araçlar plaka tanıma sistemi ile giriyor. Mevcut baromuzu baştan aşağı yeniledik. Adli yardım için görevlendirilen avukat gereğini yapar yapmaz ücretleri peşin olarak ödenir. Ayamayacağımız sorunumuz yok. Baromuza bağlı komisyonlar çok güzel ve örnek denebilecek çalışmalara imza atıyor. Birlik ve beraberlik içinde karşımıza çıkan tüm engelleri aşıyoruz" dedi.

Dördüncü Kez Aday

Dördüncü kez aday olmasının en büyük nedenlerinden birinin bu muhteşem tesisleri tamamlamak ve işletme rejimini baro lehine oluşturmak için olduğunu sözlerine ekleyen Göğebakan şunları söyledi:

"Şu an başkanlık seçimi için değil, hala görevde olduğum baro için çalışıyorum. Pandemi nedeniyle avukat arkadaşlarımızın sağlıklarını tehlikeye atmamak için bürolarında ziyaret etmeyi uygun görmüyorum. En çok enerjimi yeni yaptırılan binanın tamamlanmasına harcıyorum. Yarın ne olur bilinmez. Böylesine bir yatırımı Erzurum'a getirmek için çok mesafe kat ettik. Yaptırılması ve tamamlanmasında bir o kadar emek istiyor. Emeklerimizin boşa çıkmasını istemiyorum. Bu gerçekten 100 yılın yatırımı. Üç yıllık baro başkanlığı görevimizde gerek Ankara ve gerekse şehrimizde ikili ilişkileri sağlamlaştırdık. Çözemeyeceğimiz sıkıntımız kalmadı gibi." - ERZURUM