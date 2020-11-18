"Erzurum Başarıyı Artırma Programı" uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde başarıyı yakalama amacıyla hayata geçirilen Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP,) uygulanmaya başlandı.

İl Milli Eğitimden yapılan açıklamaya göre, 2023 Eğitim Vizyonu temelinde Valilik koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tüm okullarda uygulamaya konulan programla, eğitimde başarı amaçlanıyor.

Programın uygulama çalışmalarının ilk gününde, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaklaşık 1000 öğretmenin katıldığı açılış programında video konferans yöntemiyle öğretmenlere hitap etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetlerin de düzenlendiği program kapsamında, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUDAKA) teknik destek alınarak 16-23 Kasım 2020 tarihleri arasında 4 farklı grupta, 4 bin öğretmene 8 gün sürecek bir eğitim programı verilmeye başlandı.

Eğitim programı çerçevesinde online eğitim uygulamaları üzerinden "ekran", "sunu" ve "ders notu paylaşımı", "uzaktan eğitimde dijital beden dilinin kullanımı", "uzaktan eğitimde etkinlik planlama" gibi konularda, alanında uzman hocalar tarafından eğitimler verilecek.