Erzurum basını İbrahim Erkal'ı unutmadı

Erzurumlu gazeteciler İbrahim Erkal'ı unutmadı. Erzurumlu gazeteciler, Karaca Ahmet Mezarlığındaki kabrini ziyaret ettikleri merhum sanatçı için rahmet niyazında bulundu, dua etti.



ERKON tarafından düzenlenen Erzurum tanıtım günleri için İstanbul'da bulunan Erzurumlu gazeteciler, oldukça anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 2017 yılının Mayıs ayında geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden ve Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verilen Erzurumlu ses sanatçısı İbrahim Erkal'ı kabri başında ziyaret eden gazeteciler, dualar ettikleri merhum sanatçının mezarını sulamayı da ihmal etmedi.



METİN BARLAK: O BİR DEĞERDİ...



Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, İbrahim Erkal'ın Erzurum için değeri ölçülemez bir isim olduğunu belirterek, "Merhum sanatçımız Erzurum için çok emek verdi, Erzurum'a değer kattı, Erzurum'un tanıtımı için deyim yerindeyse çırpınıp durdu. Ömrü kendisine vefa etmedi belki ama Erzurum için yaptıkları karşısında bizlere ödenemez bir vefa borcu bıraktı. Erzurum Gazeteciler Cemiyeti olarak bizler de merhum sanatçıyı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.



ÇAKIR: MAALESEF AMA...



Öte yandan Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır ise, İbrahim Erkal'ın müseccel bir Erzurum markası olduğunu belirterek, "İbrahim Erkal'ın kaybı sadece sanat dünyası için değil, Erzurum için de çok büyük bir kayıp oldu. En kötüsü de, merhum sanatçının memleketine duyduğu sevgi, aşk ve muhabbetinin yeterince anlaşılamaması oldu. Birçok değerimiz gibi, maalesef İbrahim Erkal de, hayattayken kıymetini bilemediklerimiz arasındaki yerini aldı. Rahmet olsun, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM